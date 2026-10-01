Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участница Высшей лиги КВН в составе команды "Без баб", финалистка шоу "Comedy Батл" на ТНТ, финалистка сцены "Каспий" проекта "Импровизации. Команды" в составе "Шумных". Олю называют первым культурным стендап-комиком на российской сцене, она покорила аудиторию специфическим юмором на тему русского языка. Девушка часто использует в монологах каламбуры и игру слов, рассказывает подробности бытовой жизни жителей своей малой родины.
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