Участница Высшей лиги КВН в составе команды "Без баб", финалистка шоу "Comedy Батл" на ТНТ, финалистка сцены "Каспий" проекта "Импровизации. Команды" в составе "Шумных". Олю называют первым культурным стендап-комиком на российской сцене, она покорила аудиторию специфическим юмором на тему русского языка. Девушка часто использует в монологах каламбуры и игру слов, рассказывает подробности бытовой жизни жителей своей малой родины.