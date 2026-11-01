Закрытый стендап-концерт в рамках вечеринки «Тот самый Движ: Витамин D». Алексей Стахович — резидент ТНТ, «Прожарки» и «Большого шоу». Он честно и смешно рассказывает о быте, доказывая, что жанр его жизни — комедия. Один билет = 8 часов непрерывного движa без доплат на входе. В программе: - Сольный стендап Стаховича - Азартный музыкальный квиз - Танцы до самого рассвета в двух залах под хиты от топовых DJ Кузбасса Количество мест ограничено.