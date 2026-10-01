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Роман Романив. Стендап концерт

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик, который 5 лет прослужил в церковно-приходской школе, а после работал в ночном клубе «водка-боем». Роман Романив — победитель шоу «Русские не смеются» на СТС, резидент Comedy Club Petersburg, участник шоу «Факт You», «Please Standup». В сольном концерте собраны самые эпичные, нелепые и безумные эпизоды и наблюдения из жизни Романа: от учёбы в церковной школе до работы бухгалтером в тюрьме строгого режима. Каждая история не связана с предыдущей, но настолько нелепа, что кажется невозможной.

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