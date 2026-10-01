Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Совместное шоу стендап-комика Артёма Шевченко и профессионального иллюзиониста Сергея Салтымакова, в котором комедия, фокусы и живая импровизация объединяются в одно представление. Один артист шутит и общается с залом, другой демонстрирует невероятные иллюзии. А когда они встречаются на одной сцене, начинается самое интересное.
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