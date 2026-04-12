Визуально-звуковая прогулка в горах.

Павел и Кристина Бочкарёвы — дуэт, живущий на Алтае. Пишут музыку сочетая этнические, классические, электронные инструменты с чутким женским голосом. Они соединяют снятые в походах видео с музыкальным переживанием, проводя весь зал к вершинам горных хребтов. Это телепорт из серого города на дикие тропки.

Тебя ждёт "мысленное" путешествие по Оротойской тропе к священной короне Алтая — Уч-Сумер (Белухе). Подойдёшь на поклон, увидишь первую воду с ледника, и преодолеешь перевал Кара-Тюрек.

А спустившись, сразу отправишься в Кыргызстан и погреешься в лучах закатного солнышка на озере Иссык-куль.

80 минут о вдохновении, любви, красоте и покое.