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Супер Бинго (Super Bingo)

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкальная иммерсивная битва в стиле казино в честь дня рождения проекта «Music Bingo».

В программе:

SUPER BINGO — юбилейная музыкальная игра с азартом, сюрпризами и яркими победами.

«КРУПНЫМ ПЛАНОМ» — живой концерт, любимые хиты и танцы до упаду.

ПАВЕЛ БЕККЕР — ведущий вечера, который знает, как превратить игру в настоящее шоу.

А также розыгрыши, подарки и праздничные сюрпризы.

Дресс-код: CASINO GLAM

Вдохновляйся атмосферой Лас-Вегаса: вечерние платья, смокинги, бархат, стразы, пайетки, перья, золото и красные акценты.

Два вечера — 20 и 21 ноября.

Сбор гостей с 18:30.

Количество мест ограничено.

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