Музыкальная иммерсивная битва в стиле казино в честь дня рождения проекта «Music Bingo».
В программе:
SUPER BINGO — юбилейная музыкальная игра с азартом, сюрпризами и яркими победами.
«КРУПНЫМ ПЛАНОМ» — живой концерт, любимые хиты и танцы до упаду.
ПАВЕЛ БЕККЕР — ведущий вечера, который знает, как превратить игру в настоящее шоу.
А также розыгрыши, подарки и праздничные сюрпризы.
Дресс-код: CASINO GLAM
Вдохновляйся атмосферой Лас-Вегаса: вечерние платья, смокинги, бархат, стразы, пайетки, перья, золото и красные акценты.
Два вечера — 20 и 21 ноября.
Сбор гостей с 18:30.
Количество мест ограничено.
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