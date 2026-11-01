Вечеринка с размахом настоящего корпоратива выдуманной компании.
Роль выбираешь сам по списку, всего запланировано 50 гостей. У каждой роли — своя легенда и свой интерес на вечер.
В программе:
- интерактивная развлекательная программа и шоу от ведущего;
- праздничный банкет,
- фотосессии,
- DJ-сет и караоке.
Дресс-код: корпоративный/офисный
Стоимость:
• Сотрудник компании / обычная роль — 5 500р;
• Среднее управляющее звено (руководитель отдела) — 7 000р (всего 5 мест в компании);
• Генеральный директор (глава компании) — 10 000р (всего 1 эксклюзивное место во главе стола).
В стоимость включено: 3000р на персональный депозит на кухню и бар заведения.
Подробности и бронь ролей в тг @kaduxa