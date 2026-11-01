Вечеринка с размахом настоящего корпоратива выдуманной компании.

Роль выбираешь сам по списку, всего запланировано 50 гостей. У каждой роли — своя легенда и свой интерес на вечер.

В программе:

- интерактивная развлекательная программа и шоу от ведущего;

- праздничный банкет,

- фотосессии,

- DJ-сет и караоке.

Дресс-код: корпоративный/офисный

Стоимость:

• Сотрудник компании / обычная роль — 5 500р;

• Среднее управляющее звено (руководитель отдела) — 7 000р (всего 5 мест в компании);

• Генеральный директор (глава компании) — 10 000р (всего 1 эксклюзивное место во главе стола).

В стоимость включено: 3000р на персональный депозит на кухню и бар заведения.

Подробности и бронь ролей в тг @kaduxa