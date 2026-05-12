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  1. Кемерово
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Алексей Квашонкин

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, участник проектов Stand-Up Club #1, резидент «Стендап Клуба на Трубной». Играл в КВН за команду «ВШЭ». В новой программе «Где зарыта собака» Алексей рассуждает о мире, в котором всё постоянно меняется: открытия оказываются не такими уж открытиями, а привычная реальность может неожиданно перевернуться с ног на голову. Это стендап с историей, смыслом и фирменной лирикой в финале — когда после смеха остаётся ещё и желание немного подумать.

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