Стендап-комик, участник проектов Stand-Up Club #1, резидент «Стендап Клуба на Трубной». Играл в КВН за команду «ВШЭ». В новой программе «Где зарыта собака» Алексей рассуждает о мире, в котором всё постоянно меняется: открытия оказываются не такими уж открытиями, а привычная реальность может неожиданно перевернуться с ног на голову. Это стендап с историей, смыслом и фирменной лирикой в финале — когда после смеха остаётся ещё и желание немного подумать.