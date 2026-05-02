Самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцены выступит с сольным концертом. Участник шоу: Standup и Открытый микрофон на ТНТ, шоу Токсики, CrowdWork и многих других медийных проектов. Самвел доверит тебе то, что поистине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится своим чётким мнением на вещи, которые так сильно всех волнуют.