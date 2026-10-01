Мастер-класс по свечеварению и волшебству. Зальёшь свечку в стеклянный подсвечник и задекорируешь её. Поколдуешь, поболтаешь и посмотришь фильм. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате