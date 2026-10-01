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  1. Кемерово
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О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Новое прочтение авторской интерактивной лекции. Синергия искусства, живописи и психологии.

В программе:

- Психологический анализ сюжета полотна XV века, символы, мифы и их переосмысление.

- Биография художника и другие интересные факты.

- Легенда о свадебном подарке, который стал посланием не только юной невесте, но и предрёк судьбу миллионов женщин.

Спикер: Кондратова Светлана — практикующий семейный психолог, гештальт-терапевт, сооснователь сообщества для горожан и психологов «Гнездо-Кукухи».

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