Новое прочтение авторской интерактивной лекции. Синергия искусства, живописи и психологии.

В программе:

- Психологический анализ сюжета полотна XV века, символы, мифы и их переосмысление.

- Биография художника и другие интересные факты.

- Легенда о свадебном подарке, который стал посланием не только юной невесте, но и предрёк судьбу миллионов женщин.

Спикер: Кондратова Светлана — практикующий семейный психолог, гештальт-терапевт, сооснователь сообщества для горожан и психологов «Гнездо-Кукухи».

Билеты в тг @Svet_psychology