Новое прочтение авторской интерактивной лекции. Синергия искусства, живописи и психологии.
В программе:
- Психологический анализ сюжета полотна XV века, символы, мифы и их переосмысление.
- Биография художника и другие интересные факты.
- Легенда о свадебном подарке, который стал посланием не только юной невесте, но и предрёк судьбу миллионов женщин.
Спикер: Кондратова Светлана — практикующий семейный психолог, гештальт-терапевт, сооснователь сообщества для горожан и психологов «Гнездо-Кукухи».
Билеты в тг @Svet_psychology