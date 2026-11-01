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Кутюрная. История модных показов

Областная научная Библиотека им. В. Д. Федорова, ул. Дзержинского, 19

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Специальный выпуск-встреча от «Кутюрной». Познакомишься с главными вехами в истории модных показов и погрузишься в самые культовые. Узнаешь как в них отразилась эпоха и какие смыслы были заложены дизайнерами. Сбор гостей с 13:00 Начало в 13:15 Количество мест ограничено. Запись обязательна.

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