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Про событие
Специальный выпуск-встреча от «Кутюрной». Познакомишься с главными вехами в истории модных показов и погрузишься в самые культовые. Узнаешь как в них отразилась эпоха и какие смыслы были заложены дизайнерами. Сбор гостей с 13:00 Начало в 13:15 Количество мест ограничено. Запись обязательна.
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