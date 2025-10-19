Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и Орден Феникса». На мастер-классе ты задекорируешь свечу из соевого воска в форму «Хогвартс». Также ты скрутишь свечу из пчелиной вощины, зарядив её своим намерением и выбранными травами