ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Открытый подкаст «Ревность: что на самом деле мы боимся потерять?»

Пространство «The Librarry», ул. Демьяна Бедного, 6, вход 2, этаж 7

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Открытая запись подкаста с психологами Анной Аредаковой и Светланой Майер.

Они поговорят о корнях ревности — в паре, семье, на работе. Без сложных терминов, но с опорой на личный и профессиональный опыт, психоанализ и науку.

Что даст подкаст:

• Ясность: перестанешь путать ревность с любовью, а контроль — с заботой.

• Инструменты: узнаешь, как отличить нормальную ревность от патологической и что делать в каждом случае.

• Понимание себя: увидишь, откуда растут реакции — из сегодняшней ситуации или из детской комнаты.

• Практические шаги: поймёшь как говорить о ревности, не обвиняя; как не навредить другому; когда идти к специалисту.

• Ответы на вопросы: в прямом эфире можно задать свой вопрос — психологи разберут его бережно и профессионально. 

50 минут глубокого, но понятного разговора о ревности — без осуждения и клише. 

В финале — главный вопрос: ревность — это часть любви или страх потери чего-то важного?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Восставший из сАДА
Восставший из сАДА

666₽

Хэллоуин Сайкл
Хэллоуин Сайкл

890₽

Мозаичное панно «Звезда»
Мозаичное панно «Звезда»

2100₽

Большой Хэллоуин (Big Halloween)
Большой Хэллоуин (Big Halloween)

от 350₽

Творческий киновечер «Унесённые призраками»
Творческий киновечер «Унесённые призраками»

от 1800₽

Музыкальное лото: Шабаш
Музыкальное лото: Шабаш

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи