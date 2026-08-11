Открытая запись подкаста с психологами Анной Аредаковой и Светланой Майер.
Они поговорят о корнях ревности — в паре, семье, на работе. Без сложных терминов, но с опорой на личный и профессиональный опыт, психоанализ и науку.
Что даст подкаст:
• Ясность: перестанешь путать ревность с любовью, а контроль — с заботой.
• Инструменты: узнаешь, как отличить нормальную ревность от патологической и что делать в каждом случае.
• Понимание себя: увидишь, откуда растут реакции — из сегодняшней ситуации или из детской комнаты.
• Практические шаги: поймёшь как говорить о ревности, не обвиняя; как не навредить другому; когда идти к специалисту.
• Ответы на вопросы: в прямом эфире можно задать свой вопрос — психологи разберут его бережно и профессионально.
50 минут глубокого, но понятного разговора о ревности — без осуждения и клише.
В финале — главный вопрос: ревность — это часть любви или страх потери чего-то важного?