Открытая запись подкаста с психологами Анной Аредаковой и Светланой Майер.

Они поговорят о корнях ревности — в паре, семье, на работе. Без сложных терминов, но с опорой на личный и профессиональный опыт, психоанализ и науку.

Что даст подкаст:

• Ясность: перестанешь путать ревность с любовью, а контроль — с заботой.

• Инструменты: узнаешь, как отличить нормальную ревность от патологической и что делать в каждом случае.

• Понимание себя: увидишь, откуда растут реакции — из сегодняшней ситуации или из детской комнаты.

• Практические шаги: поймёшь как говорить о ревности, не обвиняя; как не навредить другому; когда идти к специалисту.

• Ответы на вопросы: в прямом эфире можно задать свой вопрос — психологи разберут его бережно и профессионально.

50 минут глубокого, но понятного разговора о ревности — без осуждения и клише.

В финале — главный вопрос: ревность — это часть любви или страх потери чего-то важного?