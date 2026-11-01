Игродень, посвящённый скирмишу «Warhammer: Kill Team». Скирмиш — поджанр тактических игр с миниатюрами, где игроки управляют небольшими отрядами бойцов. Kill Team — «маленький Warhammer 40000» вселенная и сеттинг тот же, но масштаб противостояния 10-20 фигурок. Это событие для желающих познакомиться с новой игрой. Клуб даёт поиграть армии, которые в обычные дни доступны только в аренду. Новичков обучают, миниатюры предоставляют. Если соберётся много участников, будет мини-турнир. Мероприятие только для резидентов клуба. Если хочешь познакомиться с клубом «Стратегиум» — запишись на экскурсию, отправив личное сообщение в тг @VK85111