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Фитнес Пати

Milton Bar
Октябрьский 2б

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Спортивная вечеринка в ретро стиле. Доставай яркие лосины, гетры и повязки, будешь двигаться под хиты 80-х, вспоминать легендарную аэробику, делать растяжку, пить Апероль и просто классно проводить время. Дресс-код: яркие 80-е Количество мест ограничено. Запись и подробности в комментариях* @barmilton и @zabelina_stretching *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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