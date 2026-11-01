Спортивная вечеринка в ретро стиле. Доставай яркие лосины, гетры и повязки, будешь двигаться под хиты 80-х, вспоминать легендарную аэробику, делать растяжку, пить Апероль и просто классно проводить время. Дресс-код: яркие 80-е Количество мест ограничено. Запись и подробности в комментариях* @barmilton и @zabelina_stretching *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.