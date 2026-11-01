Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Пленэр в окружении тропических растений. В программе: - Экскурсия по ботаническому саду - Рисование с натуры - Фотосессия - Чаепитие и вкусняшки Навыки и опыт рисования не важен. Мастер-класс подойдет даже новичкам. В стоимость входят все материалы. Количество мест ограничено. Вопросы и запись в тг @shevelevajj
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