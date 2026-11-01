Лекция-разбор «Чёрный квадрат. Предел искусства»
Советский проспект, 49А
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Почему «Чёрный квадрат» — шедевр? На лекции культуролог Вера Талипова разберёт символику и психологию цвета. Узнаешь, как одна картина изменила искусство и жизнь поколений и что стоит за выбором цвета одежды и интерьера. Плюсом сможешь кому угодно объяснить, почему «Чёрный квадрат» — великий шедевр. Стоимость: 500р - при предварительной записи через яндекс форму 700р - без регистрации Оплата на месте. Все вопросы в тг @roman_1810
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