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Лекция-разбор «Чёрный квадрат. Предел искусства»

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Почему «Чёрный квадрат» — шедевр? На лекции культуролог Вера Талипова разберёт символику и психологию цвета. Узнаешь, как одна картина изменила искусство и жизнь поколений и что стоит за выбором цвета одежды и интерьера. Плюсом сможешь кому угодно объяснить, почему «Чёрный квадрат» — великий шедевр. Стоимость:  500р - при предварительной записи через яндекс форму 700р - без регистрации Оплата на месте. Все вопросы в тг @roman_1810

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