Днём у тебя будет стильная картина, а вечером — уютный светильник, который наполняет комнату мягким сиянием. Под руководством мастера ты создашь свою собственную «луну» текстурной пастой. Никаких навыков рисования не требуется. Чай, вкусняшки и игристое прилагается