Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Днём у тебя будет стильная картина, а вечером — уютный светильник, который наполняет комнату мягким сиянием. Под руководством мастера ты создашь свою собственную «луну» текстурной пастой. Никаких навыков рисования не требуется. Чай, вкусняшки и игристое прилагается
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