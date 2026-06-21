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Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция по насмотренности с Таней Маргарян, креативным директором Goodline: смотрим и обсуждаем рекламные ролики Супербоула (Super Bowl). Хороший креатор — это не тот, кто «придумал с нуля». А тот, кто видел достаточно, чтобы сделать по-новому. Супербоул собирает миллионы зрителей и рекламодателей, а его ролики обсуждают и ждут во всём мире. Есть что посмотреть и взять на заметку! Будет полезно самым разным креаторам: дизайнеров, маркетологов, блогеров, фотографов, видеомонтажеров, смм-специалистов, творческих студентов (привет, студклуб) и вообще всех, чья жизнь и работа связана с креативом.

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