Я только посмотреть
Советский проспект, 49А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Лекция по насмотренности с Таней Маргарян, креативным директором Goodline: смотрим и обсуждаем рекламные ролики Супербоула (Super Bowl). Хороший креатор — это не тот, кто «придумал с нуля». А тот, кто видел достаточно, чтобы сделать по-новому. Супербоул собирает миллионы зрителей и рекламодателей, а его ролики обсуждают и ждут во всём мире. Есть что посмотреть и взять на заметку! Будет полезно самым разным креаторам: дизайнеров, маркетологов, блогеров, фотографов, видеомонтажеров, смм-специалистов, творческих студентов (привет, студклуб) и вообще всех, чья жизнь и работа связана с креативом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи