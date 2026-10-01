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Мемы на холсте

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

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Завершение:

2400₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по "мемной" живописи. Будешь рисовать не высокое искусство, а угарные картинки из интернетов. Стоимость: 2400р — холст 30*40 на подрамнике Количество мест ограничено. Запись по телефону и в соцсетях

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