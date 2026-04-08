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Арт-дом «Суть вещей»

Кемерово, Притомский проспект, 3А

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Первостепенная задача проекта — увидеть самую «Суть вещей. Творчество — это незримый механизм, способный переработать любой негатив, неудовлетворенность, совершить перезагрузку, обновить систему. Организаторы считают, что их мастер-классы способны подарить человеку новые ощущения, дать ему что-то, что он не сможет почерпнуть больше нигде, что-то, что хоть немного изменит пространство вокруг него в лучшую, светлую сторону. Поэтому они работают только с самыми лучшими мастерами и создают программу уникальных мастер-классов по множеству разноплановых направлений! Сделать поднос из эпоксидной смолы, нарисовать картину, сплести корзинку, создать декор из гипса — всем этим можно заняться здесь Сайт: https://artdomsv-kemerovo.ru
Карта места...

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