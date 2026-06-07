Лекция об отношениях на основе античных мифов и не только. Разберёшься в тонкостях чувств через призму древних смыслов и психологии: - Эрос vs Амур: в чём их фундаментальная разница и как распознать их в реальной жизни - Истинный нарциссизм: почему это не про самолюбование, и при чем здесь Сальвадор Дали - Путь души: какие испытания необходимо пройти, чтобы встретить настоящую любовь - Секрет долгого счастья: почему важно принимать гостей и обязательно их угощать Стоимость: 500р — при предварительном бронировании 700р — при оплате на месте Забронировать место по телефону или в тг @roman_1810