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Любовь в античном мифе — концепции современных отношений

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция об отношениях на основе античных мифов и не только. Разберёшься в тонкостях чувств через призму древних смыслов и психологии: - Эрос vs Амур: в чём их фундаментальная разница и как распознать их в реальной жизни - Истинный нарциссизм: почему это не про самолюбование, и при чем здесь Сальвадор Дали - Путь души: какие испытания необходимо пройти, чтобы встретить настоящую любовь - Секрет долгого счастья: почему важно принимать гостей и обязательно их угощать Стоимость: 500р — при предварительном бронировании 700р — при оплате на месте Забронировать место по телефону или в тг @roman_1810

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