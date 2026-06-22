Культовая драма Мартина Скорсезе — история о головокружительном взлёте и неминуемом падении брокера Джордана Белфорта. Мир, где деньги правят балом, амбиции не знают границ, а жизнь — это вечный праздник. Леонардо Ди Каприо в одной из своих самых ярких ролей покажет, какой ценой даётся успех на Уолл-стрит.