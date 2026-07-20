Показ настоящей иконы поп-культуры — комедии братьев Коэн «Большой Лебовски» (The Big Lebowski, 1998). Жизнь Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак проста и прекрасна: боулинг, коктейль «Белый русский» и любимые пластинки. Но всё меняется в один миг: гангстеры по ошибке вламываются к нему домой и портят его любимый ковёр — тот самый, который «задавал стиль всей комнате». А дальше начинается безумная одиссея: путаница с однофамильцем-миллионером, похищение, эксцентричные персонажи и абсурдные ситуации, в которых логика будто специально уступает место хаосу. «Большой Лебовски» — это не просто комедия, а особый взгляд на мир: ироничный, расслабленный и по-своему мудрый. Фильм давно разошёлся на цитаты, стал основой для целой субкультуры и остаётся любимым у зрителей, которые ценят остроумный юмор и неповторимый стиль братьев Коэн.