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Киносалон «Большой Лебовски»

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ настоящей иконы поп-культуры — комедии братьев Коэн «Большой Лебовски» (The Big Lebowski, 1998). Жизнь Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак проста и прекрасна: боулинг, коктейль «Белый русский» и любимые пластинки. Но всё меняется в один миг: гангстеры по ошибке вламываются к нему домой и портят его любимый ковёр — тот самый, который «задавал стиль всей комнате». А дальше начинается безумная одиссея: путаница с однофамильцем-миллионером, похищение, эксцентричные персонажи и абсурдные ситуации, в которых логика будто специально уступает место хаосу. «Большой Лебовски» — это не просто комедия, а особый взгляд на мир: ироничный, расслабленный и по-своему мудрый. Фильм давно разошёлся на цитаты, стал основой для целой субкультуры и остаётся любимым у зрителей, которые ценят остроумный юмор и неповторимый стиль братьев Коэн.

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