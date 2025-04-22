Театрон Логос – просветительский проект для взрослых и подростков, фильмы подобраны не случайно, а в соответствии с конкретной программой. Каждый показ предваряет вступительное слово, иногда мини-лекция и заключает обсуждение. Про фильм: В июльском Париже медленно разворачивается история трёх девушек — Луизы, которая вышла из пятилетней комы, воровки Нинон и Иды, которой всё что-то чудится. История постепенно обрастает персонажами, линии каждой из трёх девушек сплетаются и расплетаются, появляются лёгкие намёки на нечто загадочное, а потом исчезают.