Театрон Логос – просветительский проект для взрослых и подростков, фильмы подобраны не случайно, а в соответствии с конкретной программой. Каждый показ предваряет вступительное слово, иногда мини-лекция и заключает обсуждение. Про фильм: Фильм состоит из 3 отдельных новелл, действие которых происходит на улицах, скверах и музее Парижа. «Свидание в Париже может оказаться приятной неожиданностью или обернуться недоразумением», - поют уличные музыканты. В первой новелле обычная неприятность (украденный кошелек) позволяют Эстер разобраться в своих взаимоотношениях с Горацио. Во второй новелле флирт и любовь ходят рука об руку и кому-то одному в конце концов будет больно. В третьей новелле художник влюбляется в обычную прохожую девушку и болтает с ней о своих женщинах и картинах.