ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кинопросмотр «Свидания в Париже»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Театрон Логос – просветительский проект для взрослых и подростков, фильмы подобраны не случайно, а в соответствии с конкретной программой. Каждый показ предваряет вступительное слово, иногда мини-лекция и заключает обсуждение. Про фильм: Фильм состоит из 3 отдельных новелл, действие которых происходит на улицах, скверах и музее Парижа. «Свидание в Париже может оказаться приятной неожиданностью или обернуться недоразумением», - поют уличные музыканты. В первой новелле обычная неприятность (украденный кошелек) позволяют Эстер разобраться в своих взаимоотношениях с Горацио. Во второй новелле флирт и любовь ходят рука об руку и кому-то одному в конце концов будет больно. В третьей новелле художник влюбляется в обычную прохожую девушку и болтает с ней о своих женщинах и картинах.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста