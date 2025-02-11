Театрон Логос – просветительский проект для взрослых и подростков, фильмы подобраны не случайно, а в соответствии с конкретной программой. Каждый показ предваряет вступительное слово, иногда мини-лекция и заключает обсуждение. Про фильм: Во время Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы наверху жизнь течёт своим чередом, а в подполье рождаются дети, которые никогда не видели солнечного света. Билеты приобретаются перед сеансом в кассе: 200?