Кинопросмотр «Андерграунд»
ул. Дзержинского, 6
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200₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Про событие
Театрон Логос – просветительский проект для взрослых и подростков, фильмы подобраны не случайно, а в соответствии с конкретной программой. Каждый показ предваряет вступительное слово, иногда мини-лекция и заключает обсуждение. Про фильм: Во время Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы наверху жизнь течёт своим чередом, а в подполье рождаются дети, которые никогда не видели солнечного света. Билеты приобретаются перед сеансом в кассе: 200?
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