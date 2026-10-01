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День рождения Скорпионов

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Общий день рождения людей, рождённых под знаком зодиака Скорпион.

Закрытая тусовка с эстетикой тайного сообщества, плотным звуком, продуманным сценарием и кинематографичной картинкой.

По вопросам пиши в тг @kaduxa

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