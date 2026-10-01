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Большой Хэллоуин (Big Halloween)

Клуб «Депо», проспект Ленина, 59/1

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 550₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Мистическая вечеринка, на которой клуб превратится в большой бункер страха. Тебя будет ждать: огромное пространство на 400+ человек, интерактив и фото зоны, страшнейшая шоу-программа, свежие плейлисты и безумная энергетика. На вечеринке будут выдавать специальные браслеты для знакомств. Если ты открыт к общению — выбирай зелёный, если нет, то красный. Дресс-код: костюмированный (чем страшнее, тем лучше)

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