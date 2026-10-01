Гастрономическое событие, на которое приезжает шеф с Урала. Роман Шапошников — бренд-шеф и совладелец ресторанов «Cremant» и «Mestia bar». Вдали от моря, от южных рынков, от необходимой гастрономической географии Роман готовит из сезонного локального продукта, используя европейские техники приготовления. В этот вечер тебя будут ждут пять курсов, каждый со своей историей и характером: - Ремесленный хлеб с маслом бер-нуазетт - Тартар из говядины с трюфелем и муссом пармезан - Сезонные корнеплоды с копчёной сметаной и соусом чимичурри - Утиная ножка конфи с пюре и рагу из белых грибов - Крем-брюле с таитянской ванилью и сезонными фруктами Стоимость: 10 000р, с винным сопровождением +2000р Подробности и бронь стола по телефону