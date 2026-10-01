ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Гастрольный ужин «Из Тюмени - с европейским акцентом»

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

Начало:

Завершение:

от 10000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гастрономическое событие, на которое приезжает шеф с Урала. Роман Шапошников — бренд-шеф и совладелец ресторанов «Cremant» и «Mestia bar». Вдали от моря, от южных рынков, от необходимой гастрономической географии Роман готовит из сезонного локального продукта, используя европейские техники приготовления. В этот вечер тебя будут ждут пять курсов, каждый со своей историей и характером: - Ремесленный хлеб с маслом бер-нуазетт - Тартар из говядины с трюфелем и муссом пармезан - Сезонные корнеплоды с копчёной сметаной и соусом чимичурри - Утиная ножка конфи с пюре и рагу из белых грибов - Крем-брюле с таитянской ванилью и сезонными фруктами Стоимость: 10 000р, с винным сопровождением +2000р Подробности и бронь стола по телефону

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопросмотр «Семь жизней»
Кинопросмотр «Семь жизней»

Бесплатно

Осенний коллаж
Осенний коллаж

300₽

Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»
Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»

1000₽

Экскурсия в Музей угля
Экскурсия в Музей угля

300₽

Киновстреча «Искупление»
Киновстреча «Искупление»

Бесплатно

Квартирник
Квартирник

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи