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[солдаут] День рождения Львов

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Общий день рождения людей, рождённых под знаком зодиака Лев. Закрытая тусовка с развлекательной программой, DJ-сетом, фуршетом и фотографами. Время: 19:00 — сбор гостей 20:00 — начало программы 23:00 — after party Дресс-код: Чёрный — классика и элегантность. Бежевый / Нюдовый / Песочный — тёплые благородные оттенки. Шоколадный / Тёмно-коричневый — глубокий и выразительный цвет. По вопросам пиши — @kaduxa

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