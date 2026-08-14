Общий день рождения людей, рождённых под знаком зодиака Лев. Закрытая тусовка с развлекательной программой, DJ-сетом, фуршетом и фотографами. Время: 19:00 — сбор гостей 20:00 — начало программы 23:00 — after party Дресс-код: Чёрный — классика и элегантность. Бежевый / Нюдовый / Песочный — тёплые благородные оттенки. Шоколадный / Тёмно-коричневый — глубокий и выразительный цвет. По вопросам пиши — @kaduxa