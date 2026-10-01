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Чехол для карт Таро из кожи

Художественная мастерская «Рис»
Кузнецкий проспект, 18

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по кожевенному ремеслу и раскладам. Сделаешь собственный домик для карт Таро, выпьешь кофе и погадаешь. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате

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