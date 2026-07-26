Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.
Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.
В первом акте тебя ждёт поиск смыслов через искусство.
Музей как гигантская метафорическая карта и зеркало состояния. Пойдешь за идеями для проектов, которые подсознание выхватит из полотен.
Проводник в мир искусства – художник Ирина Носова. Переложить эти коды на твоё позиционирование поможет Валерия Иванова.
Что будет:
- Практика-настройка «Вход в пространство»
- Исследование картин. Расшифруешь бунт импрессионистов и нежные сюжеты Берты Моризо
- Обсуждение увиденного за кофе. Соединишь инсайты с бизнес-контекстом
- Фотосессия
Количество мест в тайном клубе ограничено.
Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka