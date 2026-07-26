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Арт-сезон в бюро «Пульс»: Акт 1. Коды импрессионистов

Музей изобразительных искусств Кузбасса
Советский проспект, 48

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.

Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

В первом акте тебя ждёт поиск смыслов через искусство.

Музей как гигантская метафорическая карта и зеркало состояния. Пойдешь за идеями для проектов, которые подсознание выхватит из полотен.

Проводник в мир искусства – художник Ирина Носова. Переложить эти коды на твоё позиционирование поможет Валерия Иванова.

Что будет:

  • Практика-настройка «Вход в пространство»
  • Исследование картин. Расшифруешь бунт импрессионистов и нежные сюжеты Берты Моризо
  • Обсуждение увиденного за кофе. Соединишь инсайты с бизнес-контекстом
  • Фотосессия

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka

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