Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.

Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

В первом акте тебя ждёт поиск смыслов через искусство.

Музей как гигантская метафорическая карта и зеркало состояния. Пойдешь за идеями для проектов, которые подсознание выхватит из полотен.

Проводник в мир искусства – художник Ирина Носова. Переложить эти коды на твоё позиционирование поможет Валерия Иванова.

Что будет:

Практика-настройка «Вход в пространство»

Исследование картин. Расшифруешь бунт импрессионистов и нежные сюжеты Берты Моризо

Обсуждение увиденного за кофе. Соединишь инсайты с бизнес-контекстом

Фотосессия

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka