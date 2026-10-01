Алхимия ароматов
Кузнецкий проспект, 18
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по созданию парфюма. Познакомишься с основами "современной алхимии", разберёшь магию пирамиды ароматов и создашь свою личную атмосферу осени. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате
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