Спектакль, на котором оживает аудиозапись песен Эстер Паперной 1984 года в форме застолья с артистами и зрителями. Не так давно был найден артефакт: аудиокассета с записями песен, которые исполняет Эстер Паперная. Эта запись, которую сделал Анатолий Александров в 1984 году, зафиксировала память о посиделках, встречах поэтов-обэриутов и их друзей. В 1920-1930-е годы на таких вечерах собирались Хармс, Введенский, Заболоцкий, Олейников, Маршак, Паперная и другие. Играли на музыкальных инструментах, пели арии Баха и Гайдна, уличный фольклор, народные песни и баллады – невероятно разнообразный репертуар. Спектакль Константина Учителя — застолье, где зрители могут разделить трапезу с артистами, которые поют эти песни и рассказывают о поэтах, их компанейских традициях и о том, как трагически сложились их судьбы.