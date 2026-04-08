Казанский Кремль – древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года. В настоящее время реставрация и музеефикация объектов Казанского Кремля продолжается. На сегодняшний день Казанский Кремль является одним из самых популярных туристических объектов России, который ежегодно посещают более 4 миллионов человек. В состав музея-заповедника входит 9 музейных подразделений: Центр «Эрмитаж-Казань» | Выставочные залы Присутственных мест | Выставочный зал «Манеж» | Музей Пушечного двора | Музей естественной истории Татарстана | Музей истории Благовещенского собора | Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан | Музей Спасской башни | Музей исламской культуры. Территория Казанского Кремля открыта для посещения ежедневно Вход: Через Спасскую башню — круглосуточно Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/
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