Музей Пушечного двора – структурное подразделение Музея-заповедника «Казанский Кремль», располагается в здании, где в XVII веке находилась литейная мастерская Артиллерийского двора. Основой экспозиции музея является литейная яма, обнаруженная в ходе реставрационных работ в конце 1990-х годов. В литейной яме сохранена кирпичная кладка второй половины XVIII века, представлена реконструкция основных этапов создания глиняной формы для литья пушек и вертикальные формы для отливки. В музее на постоянной основе проводятся обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные для всех возрастных категорий. Тел. +7 (843) 567-81-60 Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/muzej-pushechnogo-dvora/
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