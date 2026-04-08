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Музей истории Благовещенского собора

Казань, территория Кремль, 2

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Музей истории Благовещенского собора – структурное подразделение Музея-заповедника «Казанский Кремль», располагается в подклети Благовещенского собора и является одним из немногих в мире музеев, расположенных в действующем храме. В экспозиции музея представлены предметы, произведения искусства и документы, которые знакомят с наиболее яркими страницами истории Благовещенского собора, древнейшего памятника православной культуры и архитектуры Казани, с середины XVI века и до наших дней. Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Тел. +7 (843) 567-81-03 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/muzej-istorii-blagoveshhenskogo-sobora/
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