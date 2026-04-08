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Музей Спасской башни

Казань, территория Кремль, 8

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Музей Спасской башни посвящён фортификации Казанского Кремля и самой Спасской башне на разных исторических этапах. Здесь рассказывается, какой была крепость в определенные периоды времени, начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день. Экспозиция состоит из нескольких разделов и знакомит посетителей с историей стен и башен Казанского Кремля, а также с теми изменениями, которые происходили с ними. В ней также представлены строительные материалы и вооружения, без которых невозможно представить историю крепости. Важная часть экспозиции – история самой Спасской башни. Здесь показано, как она менялась, как достраивались ярусы, а также когда появились знаменитые часы и звезда. Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/spasstower/
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