Выставочные залы Присутственных мест – структурное подразделение Музея-заповедника «Казанский Кремль». Расположены в историческом здании, построенном в конце XVIII — начале XIХ века, предназначавшемся для работы чиновников и государственных служащих. Просторные залы в сочетании с новым оборудованием и профессиональным светом позволяют реализовывать масштабные выставочные проекты. В выставочных залах на постоянной основе проводятся обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, презентации, круглые столы, тематические вечера и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные для всех возрастных категорий. Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/prisutstvennye-mesta/
Карта места...