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Манеж

Казань, территория Кремль, 11

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Выставочный зал «Манеж» – структурное подразделение Музея-заповедника «Казанский Кремль», располагается в здании, которое в конце XIX века использовалось для обучения юнкеров строевой подготовке. В «Манеже» регулярно проводятся разнообразные выставки из ведущих музеев России (Музей-заповедник «Московский Кремль», Российский этнографический музей, Всероссийский музей А.С. Пушкина и др.) и зарубежных стран (Италия, Франция, Турция). В выставочном зале на постоянной основе проводятся обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные для всех возрастных категорий. Тел. +7 (843) 567-80-67 Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/vystavochnyj-zal-manezh/
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