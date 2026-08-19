ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Спецпоказ: «Непокой»

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ мистического анимационного триллера Леонида Шмелькова «Непокой». По сюжету Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в загадочном провинциальном отеле «Роза». Утром они понимают, что покинуть это место невозможно, а сами постояльцы начинают исчезать один за другим. Фильм основан на рассказе Хулио Кортасара «Захваченный дом» и мифе об Одиссее и нимфе Калипсо. «Непокой» представляет собой историю об одиночестве, любви, времени и попытке выбраться из поглощающего пространства. Перед показом зрителям покажут короткометражную серию об антропоморфном псе Андрее, который обрел популярность благодаря вертикальному сериалу Леонида Шмелькова. Ленты представит Гульнара Низамиева — режиссёр, продюсер и основательница клуба анимации Kuz.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста