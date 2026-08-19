Спецпоказ мистического анимационного триллера Леонида Шмелькова «Непокой». По сюжету Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в загадочном провинциальном отеле «Роза». Утром они понимают, что покинуть это место невозможно, а сами постояльцы начинают исчезать один за другим. Фильм основан на рассказе Хулио Кортасара «Захваченный дом» и мифе об Одиссее и нимфе Калипсо. «Непокой» представляет собой историю об одиночестве, любви, времени и попытке выбраться из поглощающего пространства. Перед показом зрителям покажут короткометражную серию об антропоморфном псе Андрее, который обрел популярность благодаря вертикальному сериалу Леонида Шмелькова. Ленты представит Гульнара Низамиева — режиссёр, продюсер и основательница клуба анимации Kuz.