На площадке MON пройдёт эксклюзивный показ онлайн-спектакля по пьесе Иосифа Бродского с Евгением Цыгановым. В 1984 году Иосиф Бродский написал пьесу под названием «Мрамор». Действие происходит во втором веке «после нашей эры» в тюремной камере — «идеальном помещении на двоих» — где пожизненно сидят главные герои: Туллий и Публий. За ними безостановочно наблюдают скрытые камеры. «Мрамор» уже не раз ставился в театрах. В том числе — при жизни Бродского, в Гамбурге в 1987-м. Авторы же решили, поставить спектакль не на сцене, а прямо в Полутора комнатах, где Иосиф Бродский жил с 1955 по 1972 год, вплоть до отъезда в эмиграцию. И, следуя за идеей Бродского, заключённые в камере окажутся одни. Только скрытые телекамеры будут наблюдать за героями, а зрители смогут увидеть спектакль в онлайн-трансляции. Показ спектакля состоится один раз в день памяти Иосифа Бродского. Спектакль можно будет посмотреть только в режиме онлайн. Продолжительность: 1 час 40 минут.