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MHFF. Хрупкость. Выдумщица

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Рената и Эдуард — благополучная семейная пара. Они ждут ребёнка. Идиллию их жизни нарушают внезапные необъяснимые изменения в личности Ренаты. Всё окончательно меняется, когда она не испытывает чувств и материнского инстинкта к их появившемуся на свет сыну. После покаса состоится обсуждение с Ралиной Стрелковой психоаналитиком, преподавателем института психологии и образования КФУ.

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