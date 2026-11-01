ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Специальный показ фильма «Плетёный муж»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В маленькой прибрежной деревне все знают, как должна выглядеть правильная жизнь: дом, муж, дети и покорное следование традиции. Рыбачка Хэйзел не вписывается в этот сценарий — она одинока, независима и давно стала предметом сплетен. Когда соседи окончательно решают, что ей пора выйти замуж, Хэйзел делает неожиданный ход: заказывает себе супруга из ивовых прутьев. Он высокий, красивый, молчаливый и не задает лишних вопросов. Идеальный мужчина — по крайней мере, на первый взгляд. Фильм Алекс Хьюстон Фишер и Элеанор Уилсон стал одним из самых заметных открытий фестиваля «Сандэнс-2026». В главных ролях — Оливия Колман и Александр Скарсгард, также в фильме играют Элизабет Дебики и Питер Динклейдж. Спикер: Мария Наумова — основательница киноклуба «Место».

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День рождение аниме-клуба: «Токийский гуль»
День рождение аниме-клуба: «Токийский гуль»

Бесплатно

Спецпоказ: «Лето будет общим»
Спецпоказ: «Лето будет общим»

от 450₽

по подписке
Кинопоказ: Привычка нюхать пальцы / Меня пожирает собственная кровать
Кинопоказ: Привычка нюхать пальцы / Меня пожирает собственная кровать
по подписке
Показ фильма: «было не было»
Показ фильма: «было не было»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи