В маленькой прибрежной деревне все знают, как должна выглядеть правильная жизнь: дом, муж, дети и покорное следование традиции. Рыбачка Хэйзел не вписывается в этот сценарий — она одинока, независима и давно стала предметом сплетен. Когда соседи окончательно решают, что ей пора выйти замуж, Хэйзел делает неожиданный ход: заказывает себе супруга из ивовых прутьев. Он высокий, красивый, молчаливый и не задает лишних вопросов. Идеальный мужчина — по крайней мере, на первый взгляд. Фильм Алекс Хьюстон Фишер и Элеанор Уилсон стал одним из самых заметных открытий фестиваля «Сандэнс-2026». В главных ролях — Оливия Колман и Александр Скарсгард, также в фильме играют Элизабет Дебики и Питер Динклейдж. Спикер: Мария Наумова — основательница киноклуба «Место».