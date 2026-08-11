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Показ фильма: «было не было»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Камерная дорожная драма Тимы Анисимова о Кире, которая едет на Кольский полуостров искать отца, о котором знает только имя и фамилию. В Мурманске она встречает Петю — местного, который тоже сбежал, только не от прошлого, а от самого себя. Вместе они отправляются в путь, где за поиском отца постепенно встаёт другой вопрос: что делать с прошлым, которое уже не изменить? На фестивале актуального российского кино «Маяк» картина получила приз за лучший дебют

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