Камерная дорожная драма Тимы Анисимова о Кире, которая едет на Кольский полуостров искать отца, о котором знает только имя и фамилию. В Мурманске она встречает Петю — местного, который тоже сбежал, только не от прошлого, а от самого себя. Вместе они отправляются в путь, где за поиском отца постепенно встаёт другой вопрос: что делать с прошлым, которое уже не изменить? На фестивале актуального российского кино «Маяк» картина получила приз за лучший дебют