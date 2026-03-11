Накануне Дня народного единства в Казани состоится премьера документального фильма «Дело в месте». Кинопроект расскажет о четырёх локальных брендах из разных городов России: Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Сыктывкара. Столицу Республики Татарстан в фильме представит проект современной татарской моды Your Yool. Его основательница Татьяна Черногузова черпает вдохновение в традиционной архитектуре региона и переносит её в авторские украшения. За шесть лет у бренда появились своя мастерская, шоурум в Казани и команда дизайнеров, а новые коллекции выходят дважды в год. Перед премьерным показом гостей мероприятия ожидают выступления предпринимателей, развивающих локальные бренды Казани. Своим опытом поделятся представители группы брендов Tatar Home, Музея чак-чака и кафе-чайной «Чайная история», а также сети кофеен Filter Studios. Они расскажут о собственных принципах работы на локальном рынке, о серийном предпринимательстве и вызовах, с которыми столкнулись в 2026 году. После киносеанса участников мероприятия ожидает сессия «Вопрос — ответ» о локальном предпринимательстве с создателями фильма из «Флаувау Селлер» и представительницей бренда Your Yool. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.