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Кинопоказ: Привычка нюхать пальцы / Меня пожирает собственная кровать

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Ироничное романтическое драмеди Вячеслава Иванова о Рамазе и Лизе. Они постоянно рядом: слушают музыку, пробуют газировку, фотографируются и болтают обо всём — кроме главного. Купленные для Лизы ананасы, подаренная футболка, долгие паузы и неловкие шутки — в этой истории любовь почти не звучит вслух, но чувствуется в каждой детали. На фестивале «Новое движение» фильм получил приз за лучшее визуальное решение

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