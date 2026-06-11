Кинопоказ: Привычка нюхать пальцы / Меня пожирает собственная кровать
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
Ироничное романтическое драмеди Вячеслава Иванова о Рамазе и Лизе. Они постоянно рядом: слушают музыку, пробуют газировку, фотографируются и болтают обо всём — кроме главного. Купленные для Лизы ананасы, подаренная футболка, долгие паузы и неловкие шутки — в этой истории любовь почти не звучит вслух, но чувствуется в каждой детали. На фестивале «Новое движение» фильм получил приз за лучшее визуальное решение
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