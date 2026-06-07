Это абсурдистский спектакль о человеке, чья жизнь распалась на фрагменты воспоминаний и чужих голосов. Прошлое и настоящее переплетаются, создавая непрерывный поток разговоров, в котором герой пытается услышать себя и понять, как жить дальше. К Герою, лежащему в постели, постоянно приходят люди — из прошлого и будущего, знакомые и незнакомцы, родные и чужие. Они ведут диалог без начала и конца. Возможно, все эти люди — разные, а возможно — один человек. «Это образ человечества после Второй Мировой Войны, когда мир очнулся после катастрофы и человек пытается собрать себя по кусочкам, но получается лишь хаос. Пьеса написана в 1960 году, но, по-моему, мир всё ещё находится в состоянии утерянного человеческого лица», — режиссёр спектакля Надя Кубайлат.